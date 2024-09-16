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Edirne Otoyolu'nda Yangın Söndürüldü

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Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve ilgili ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 ağaç zarar gördü ve trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Edirne'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Avrupa Otoyolu'nun Edirne gişeleri yakınlarında ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, karayolları, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında 50'ye yakın ağaç zarar gördü.

Öte yandan polis ekipleri yangının otoyoldaki trafiğini etkilememesi için önlem aldı.

İstanbul-Edirne istikametinde yaklaşık 1 kilometrelik yolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Soğutma çalışmalarının ardından yolda ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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