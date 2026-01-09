Haberler

Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Edirne'de otogarda geri manevra yapmak isteyen otobüs, sürücünün kontrolünden çıkarak bekleyen iki çalışana çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otogarda kontrolden çıkan bir otobüsün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, O.B. yönetimindeki 35 CBR 229 plakalı otobüs, sürücünün geri manevra yapmak istemesine rağmen vitese geçmeyince ileri hareket etti.

Otobüs, peronda bekleyen muavin Ü.C. ile ikinci şoför M.A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.A'ya ilk müdahale, otogarda bulunan bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı otogardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
