Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. Yıl Buluşmasını Gerçekleştirdi

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. yıl buluşma etkinliği düzenlendi.

Okulun 1965-1975 yılları mezunları yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye geldi.

Sınıf arkadaşlarıyla 50'inci kez buluşan mezunlar hasret giderdi.

Buluşma dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları Buluşma Komitesi Başkanı Ahmet Tan, gelenekselleşen buluşmayı bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezunlar için 50'inci buluşmanın çok anlamlı olduğunu dile getiren Tan, çeşitli şehirlerden Edirne'ye gelen mezunlara teşekkür etti.

Arkadaşlarıyla anıları yad ettiklerini belirten Tan, gelecek yıl da buluşma etkinliğinin devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe okulun öğretmenlerinden 75 yaşındaki Fatma Köken Kaya ve 70 yaşındaki Fügen Gökay da katıldı.