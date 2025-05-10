Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. Yıl Buluşmasını Gerçekleştirdi

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. Yıl Buluşmasını Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Öğretmen Okulu'ndan mezun olan 1965-1975 yılları arasında eğitim alan öğrenciler, 50. yıl etkinliği için bir araya geldi. Mezunlar, Edirne'de hasret gidererek anılarını tazelediler.

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. yıl buluşma etkinliği düzenlendi.

Okulun 1965-1975 yılları mezunları yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye geldi.

Sınıf arkadaşlarıyla 50'inci kez buluşan mezunlar hasret giderdi.

Buluşma dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları Buluşma Komitesi Başkanı Ahmet Tan, gelenekselleşen buluşmayı bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezunlar için 50'inci buluşmanın çok anlamlı olduğunu dile getiren Tan, çeşitli şehirlerden Edirne'ye gelen mezunlara teşekkür etti.

Arkadaşlarıyla anıları yad ettiklerini belirten Tan, gelecek yıl da buluşma etkinliğinin devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe okulun öğretmenlerinden 75 yaşındaki Fatma Köken Kaya ve 70 yaşındaki Fügen Gökay da katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.