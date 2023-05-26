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Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 37. kez buluştu

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 37. kez buluştu

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Edirne'de 1965-1975 yılları arasına eğitim gören Edirne Öğretmen Okulu mezunları, yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye gelerek sınıf arkadaşlarıyla buluştu.

Edirne'de 1965-1975 yılları arasına eğitim gören Edirne Öğretmen Okulu mezunları, yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye gelerek sınıf arkadaşlarıyla buluştu.

Atatürk Anıtı önünde toplanan mezunlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Öğretmen Okulu Marşı'nı okudu.

Buluşma Komitesi Başkanı Hüseyin Koç, burada yaptığı konuşmada, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Sakarya, Bolu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan gelen mezunların 37. kez buluştuğunu söyledi.

Edirne Öğretmen Okulu mezunlarının her yıl geleneksel olarak buluştuğunu anlatan Koç, "Anılarımızı yad ettik mezun arkadaşlarımızla görüştük. Buluşmamız her yıl olduğu gibi gelecek yıl da devam edecek." dedi.

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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