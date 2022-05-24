Edirne'nin yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtılıyor - Haberler

Edirne gastronomisinin öne çıkan lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanarak vatandaşlara ikram ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki etkinlikler, Edirne'deki tadım, yemek sunumu ve söyleşilerle sürüyor.

Bu kapsamda kentin sevilen lezzetlerinden kabak tatlısı, vişneli yaprak sarma ve gül şurubu, Deveci Han avlusunda hazırlandı.

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çağla Yumuk Mercan, bal kabağının Edirne yöresinin önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Kabak tatlısının kentin tercih edilen lezzetlerinden olduğunu aktaran Mercan, Edirne gastronomisini tanıtmak ve anlatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kentte yetişen güllerden yapılan gül şurubu da Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde ziyaretçilere ikram edildi.

Programa katılan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin tarihten gelen çok sayıda yöresel lezzeti barındırdığını dile getirdi.

Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nde de ziyaretçilere Kavala kurabiyesi ve bademezmesi ikramında bulunuldu.

Etkinlikler kapsamında Deveci Han avlusunda "Gastronomi Kültürü Açısından Osmanlı İmaretleri" söyleşisi düzenlendi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlhami Danış, imaretlerin işlevleri ve yemek kültürü açısından önemini anlattı.