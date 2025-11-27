Haberler

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Firari Hükümlüler ve İş Kazası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Ayrıca, inşaatta başından yaralanan bir işçi hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye ceza kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'ndeki denetimde "Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.D'yi yakaladı.

Ekipler "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş'yi de gözaltına aldı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İnşaat işçisi başından yaralandı

Uzunköprü ilçesinde başından yaralanan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.P'nin üzerine tahta parçaları düştü.

Başından yaralanan işçi, arkadaşlarının yardımıyla Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Alkollü sürücüye ceza uygulandı

Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücüye ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimde V.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Ekiplerce yapılan kontrolde 1.47 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri

Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.