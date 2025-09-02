Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kasten yaralama suçundan aranan hükümlü Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri Harmanlı köyündeki denetimlerde "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.C'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel