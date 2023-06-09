Edirne'nin tarihi dokusu gölgede kalan caddesi 'sağlıklaştırılacak'

Edirne'nin, işlekliği, üzerindeki sivil mimari eserleri ve merkeziliğiyle en önemli caddelerinden olan Saraçlar Caddesi, sağlıklaştırma projesi ile son yıllardaki karmaşık görüntüsünden uzaklaştırılacak.

Edirne'nin, işlekliği, üzerindeki sivil mimari eserleri ve merkeziliğiyle en önemli caddelerinden olan Saraçlar Caddesi, sağlıklaştırma projesi ile son yıllardaki karmaşık görüntüsünden uzaklaştırılacak.

Ticari ve sosyal hayatın merkezindeki 700 metrelik cadde, 2008 yılından itibaren sabah saatlerinde birkaç saatin dışında araç trafiğine kapalı tutuluyor. Bu kararla trafik yoğunluğu azaltıldı ancak caddedeki tarihi yapı ortaya çıkarılamadı.

Dükkan önlerindeki tente karmaşası ve tabela kirliliğinin ortadan kaldırılarak caddenin tarihi dokuya uygun hale getirilmesi amacıyla sağlıklaştırma projesi uygulanmasına karar verildi.

"Şehre büyük bir değer katacak"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında Valilik'te Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, ilgili kurum müdürleri ve proje teknik ekibi katıldı.

Teknik ekipler tarafından hazırlanan ön projelerle ilgili bilgilerin değerlendirildiği toplantıda, caddenin zemin, aydınlatma ve ağaçlandırma, peyzajı gibi konular görüşüldü.

Vali Kırbıyık, projeyle Saraçlar Caddesi'nin yepyeni bir çehreye kavuşacağını belirtti.

Projeyi bütüncül bir anlayışla değerlendirdiklerini ifade eden Kırbıyık, stadyumun şehir parkına dönüştürüleceğini ve Tunca Nehri kıyısına kadar güzel bir alanın ortaya çıkacağını söyledi.

Projenin kente büyük değer katacağını dile getiren Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Saraçlar Caddesi'ne girdiğinizde o tarihi dokuyu hissettirecek, o iklimi yaşatacak. Bir yandan da canlılığı gösterecek. İnsanların gündelik hayatlarında keyif alacakları bir mekan oluşmuş olacak. Aşağıya inildiğinde büyük bir kent meydanı, öbür tarafta çok güzel bir açık AVM tarzında giyim ve konaklama tesisleri oluşacak.

Projenin şehre çok büyük katma değer katacağını düşünüyorum. Bu sebeple mümkün olan en yüksek nitelikli projeyi hazırlamamız lazım. Projeyi en ideal şekliyle hazırlamak bizim en önemli sorumluluğumuz. Gerekirse proje etaplandırılabilir ve o şekilde ilerleriz. Ancak mutlaka, etap etap da düşünsek projenin Çilingirler Caddesi ile ve diğer ilave edilecek kısımlarla bütüncüllük arz etmesi gerekiyor."