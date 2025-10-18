Haberler

Edirne'nin Su İhtiyacı Tehlikede: Kayalıköy Barajı'ndaki Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeye düştüğünü açıkladı. Barajda kalan su miktarının arıtma tesisine yetmeyecek kadar azaldığını belirten Gencan, özel ekipmanlarla suyun kent şebekesine aktarılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda suyun kritik seviyeye düştüğünü açıkladı.

Gencan yaptığı yazılı açıklamada, barajda kalan su miktarının arıtma tesisine su sağlamayacak kadar azaldığını bildirdi.

Bununla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Gencan, "Barajda kalan son su kütlesini özel ekipmanlarla kent şebekesine aktarabilmek için yüzer platform ve ek pompalar devreye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Normalde suyun altında olması gereken boruların suyun üzerinde kaldığını belirten Gencan, şunları kaydetti:

"Bu durum barajın geldiği kritik seviyeyi açıkça göstermektedir. Edirne Belediyesi olarak mevcut suyu en verimli şekilde değerlendirmek için tüm teknik imkanları kullanıyoruz. Hemşerilerimizden bu süreçte su tasarrufu konusunda duyarlılık bekliyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
