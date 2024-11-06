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Edirne'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Önemi Vurgulandı

Edirne'nin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Önemi Vurgulandı
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Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Edirne'nin Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki stratejik önemini ve kültürel mirasını 'Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu'nda anlattı.

Sanat tarihçisi ve akademisyen Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Edirne'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Rumeli'nin batısına yönelecek seferlerde ordunun tertiplendiği nokta olması, dönüşte yine bu noktada konaklanması Edirne'nin vazgeçilmez konumunu anlatıyor." dedi.

Mülayim, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu"nun açılış konferansında, Edirne'nin Osmanlı'nın en önemli şehirlerinin başında geldiğini ifade etti.

Osmanlı'ya bir dönem başkentlik yapan kentin önemli kültürel mirasa sahip olduğunu anlatan Mülayim, "Meriç, Tunca ve Arda nehirleriyle çevrili Edirne'deki taş köprüleri de sayarsak, şehir neredeyse İstanbul ile yarışabilecek bir mimari çeşitlilik sunar." dedi.

Mülayim, başkentin İstanbul'a taşınmasından sonra da önemini yitirmediğini dile getirdi.

Kentin stratejik bir konumda bulunduğunu anlatan Mülayim, şunları kaydetti:

"Batı'ya yönelecek Osmanlı ordusu için Edirne bir üs konumunda olmuştur. 'Serhat şehri' tanımlaması Edirne için Rumeli elden çıktıktan sonraki bir tanımdır. Selimiye yapıldığında Edirne, Osmanlı topraklarının kalbinde bir konuma sahipti. Seyyahlar Edirne'den övgüyle bahseder.

Sultan 2. Süleyman Edirne'de öldü. 2. Ahmet Cami-i Atik'te kılıç kuşandı, 2. Mustafa burada tahta çıktı ve devlet işlerini buradan yönetmeye kalktı. Sultan 3. Ahmet Edirne'de cülus etti. 1850 yılına kadar İstanbul ve Kahire'den sonra Osmanlı'nın üçüncü büyük şehri Edirne'ydi. Rumeli'nin batısına yönelecek seferlerde ordunun tertiplendiği nokta olması, dönüşte yine bu noktada konaklanması Edirne'nin vazgeçilmez konumunu anlatıyor."

Mülayim, Avrupa'dan gelen elçilerin bir süre Edirne'de konakladığını devletler arası bazı görüşmelerin de kentte yapıldığına dikkati çekti.

Sempozyum bildirilerle iki gün sürecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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