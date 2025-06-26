Edirne'nin Ömeroba Köyü'nde Orman Yangını
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı.
Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanda, yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye müdahale için Edirne Belediyesi, Lalapaşa Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel