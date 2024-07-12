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Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanda inceleme yapıldı

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Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Belediye Başkanı Yunus Atay ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ilçeye bağlı Saatağacı ve Yenicegörece köyleri arasında çıkan orman yangınında zarar gören alanda inceleme yaptı. Köydeki vatandaşlarla bir araya gelen heyet çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı çalışmalarla söndürülen yangında 150 dekar orman ve 250 dekar tarım arazisi zarar görmüştü.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanda incelemede bulunuldu.

Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Belediye Başkanı Yunus Atay ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ilçeye bağlı Saatağacı ve Yenicegörece köyleri arasında çıkan orman yangınında zarar gören alanda inceleme yaptı.

Bölgeye giden Sözer, Atay ve Bayazıt, alanda incelemede bulundu.

Köydeki vatandaşlarla bir araya gelen heyet çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı çalışmalarla söndürülen yangında 150 dekar orman ve 250 dekar tarım arazisi zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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