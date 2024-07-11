Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Edirne ve Kırklareli'nden sevk edilen itfaiye ve orman işletme ekipleri yangına müdahale ediyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.
Ömeroba köyü ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.