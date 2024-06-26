Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anız yangını ormana sıçradı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anız alanından ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Saksağan köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı ve 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Alevlerin sıçradığı römorklara yüklü 250 saman balyası da yangından etkilendi.