Edirne'nin Kurtuluşu İçin Coşkulu Törenler Düzenlendi

Edirne'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Öğrencilerin gösterileri, şiir okuması ve tören geçişi ile dolu bir program gerçekleştirildi.

Edirne'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında törenler düzenlendi.

Kutlamalar Atatürk Anıtı'nda başladı. Buradaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu anıta çelenk sundu.

Kutlama programı daha sonra Atatürk Bulvarı'nda devam etti.

Kentin kurtuluşunu temsil eden gösteri sunan öğrenciler Vali Sezer'e Türk bayrağı takdim etti.

Belediye Başkanı Gencan törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin kadınların emeğiyle büyüyen, gençleriyle yenilenen ve büyüklerinin duasıyla güçlenen bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'nin dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sadakatle bağlı olduğunu belirten Gencan, "Sevgili gençler Atatürk'ün umudunu taşıyan sizlersiniz. Edirne'nin 103 yıl önceki kararlılığını, bugünün dinamizmini yarınlara siz taşıyacaksanız. Bu şehre güveniyoruz, sizlere güveniyoruz." dedi.

Törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sundu.

Daha sonra askeri birlikler, polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tören geçişi yaptı. Kutlamalar kapsamında Türk bayrağı taşıyan iki paramotor da kent üzerinde uçuş yaptı.

Tören geçişinde esnaf ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Törenlere, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

