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Edirne'nin Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı

Edirne'nin Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı
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Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, geçmişe ve geleceğe yönelik umutlarını paylaştı. Etkinlikte müzik dinletisi eşliğinde konuklara ikramda bulunuldu.

Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuklarını girişte karşıladı.

Resepsiyonda müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara ikramda bulunuldu.

Belediye Başkanı Akın, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yılını onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

Edirne'nin farklılıklarıyla ortak bir gelecek inşa etmeye devam edeceğini belirten Akın, "Bugün sadece geçmişe dönüp bakmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da yeşertmeliyiz. Edirne her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek daha çok imkanı olan bir Edirne'yi inşa edebiliriz. 25 Kasım bize birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu ruhu yaşatarak Edirne'yi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Edirne'nin geleceği ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Edirne'nin eski belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay da anılarını anlattı.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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