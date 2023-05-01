Edirne'nin kültür, turizm ve el sanatları Avusturya'da tanıtıldı

Edirne kültürü, turizmi ve el sanatları Avusturya'nın Dornbirn şehrinde gerçekleşen 16. Avusturya Türk Kültür Fuarı'nda tanıtıldı.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların ilgi gösterdiği fuarda Edirne Kültür Turizm Müdürlüğünce stant kuruldu.

Stantta ziyaretçilere Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından hüsn-i hat sanatı, misk sabunu, Edirnekari ve saraciye el sanatı anlatıldı.

Fuarı ziyaret eden çocuklara ise "Açık Hava Müzesi Edirne" kitabı hediye edildi.

Müdürlük tarafından Almanca ve Fransızca dilinde hazırlanan tanıtım broşürleri de vatandaşlara dağıtılarak Edirne'nin kültürü ve el sanatlarının tanıtımı hedeflendi.