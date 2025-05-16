Edirne'nin Keşan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde İnceleme

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yapımı devam eden Edirne'nin Keşan ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inceleme yaptı.

Vali Sezer'e, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Organize Sanayi Bölgeleri Koordinatörü ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Beyendik Belediye Başkanı Ferat Gülver ve Keşan OSB Bölge Müdürü Rıza Taşlıtepe eşlik etti. İncelemede, Keşan OSB altyapı yapım çalışmaları, OSB yatırımcı firmaları ve sanayi arsası tahsisleri ile ilgili Sevgili ve Taşlıtepe ile altyapı yapım firması proje sorumluları tarafından Vali Sezer'e bilgi verildi.

ALTYAPI YÜZDE 90 SEVİYESİNDE TAMAMLANDI

Keşan OSB Bölge Müdürü Rıza Taşlıtepe, OSB altyapı yapım işinin yaklaşık yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını belirterek, "Parasal gerçekleşme yaklaşık yüzde 45 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yağmur suyu şebekesi tamamlanmıştır. Atık su şebekesi yüzde 70' i bitirilmiştir. İçme suyu şebekesi tamamlanmıştır. Kullanma suyu şebekesi yüzde 30'u tamamlanmıştır. Yol kazıları tamamlanmıştır. Yol dolguları yüzde 90'ı tamamlanmıştır. Keşan OSB'nin sanayi parselleri 62 adet ve 701 bin metrekaredir. Tahsis edilen parsel sayısı 7 adet olup toplam 315 bin 875 metrekaredir. Toplam sanayi parsellerinin yüzde 45'i tahsis edilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tahsis onayına sunulan parsel sayısı 4 adet olup toplam 19 bin 367 metrekaredir. Tahsis yüzdesi yüzde 48'e çıkacaktır. Tahsis bekleyen sanayi parsel sayısı 51 adettir. OSB'nin su ihtiyacı kendi alanı içerisinde açtığı 6 adet sondaj kuyuları ile saniyede 27 litre, günde yaklaşık 2 bin metreküp olarak karşılanmıştır. Kuyuların pompaları bağlanacak ve ana depoya bağlantısı gerçekleştirilecektir. Doğalgaz iç hatların yapım işi altyapı yapım işimizi üstlenen firmaya 13 milyon 900 bin lira karşılığında ihale edilmiş, şu anda yüzde 80 seviyesinde iş bitirilmiş ve 1 Ağustos 2025'e kadar tamamlanacaktır. Doğalgaz iç hatların kontrolü OSB'miz adına ilgili firma tarafından kontrol ve takibi yapılmakta olup her gün sahada bulunan saha kontrol mühendisinin denetiminde imalatlar yapılmaktadır. Keşan OSB'nin herhangi bir yüklenici firmaya veya resmi kurum veya kuruluşlarına herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Keşan OSB'de doğalgaz altyapı işleri hariç yapılan tüm altyapı işlerinin, her gün sahada bulunan 2 kontrol mühendisi tarafından kontrol ve takibi yapılmaktadır" dedi.