Edirne'nin Keşan ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Mahmutköy yakınlarında çıkan orman yangınına, rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

Çalışmalara helikopter ve uçaklar da destek veriyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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