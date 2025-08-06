Edirne'nin Keşan ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Edirne'nin Keşan ilçesinde Sivritepe mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye ekipleri seferber oldu. Bölgeye 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter gönderildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sivritepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne Belediyesi, DSİ, İl Özel İdaresi ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye gönderildi.
Çalışmalara 5 söndürme uçağı ve 3 helikopter de destek veriyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel