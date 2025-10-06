Edirne'nin Keşan İlçesinde Firari Hükümlü Yakalandı
Keşan'da, 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan E.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel