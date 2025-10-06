Haberler

Edirne'nin Keşan İlçesinde Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan'da, 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezası olan E.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.