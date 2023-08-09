Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

İstasyon Mahallesi'nde çıkan anız yangını, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 50 dönümlük anız ve yol kenarındaki ağaçlık alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.