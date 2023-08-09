Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
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İstasyon Mahallesi'nde çıkan anız yangını, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 50 dönümlük anız ve yol kenarındaki ağaçlık alan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İstasyon Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tarlada anız yangını çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönümlük anız ve yol kenarındaki ağaçlık alan zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel