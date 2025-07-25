Edirne'nin Keşan İlçesinde Anız Yangını Söndürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde İzzetiye Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İzzetiye Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel