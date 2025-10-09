Edirne'nin Keşan İlçesinde 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim yapıldı.
Denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel