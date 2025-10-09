Haberler

Edirne'nin Keşan İlçesinde 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
