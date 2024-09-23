Edirne'nin İlk Kadın Ahisi: Şükran Çetin

Edirne'nin ilk kadın ahisi kuaför Şükran Çetin, 51 yıllık meslek hayatında yüzlerce usta yetiştirerek iş yaşamına kazandırdığını söyledi.

Edirne'de, 37. Ahilik Haftası'nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

25 Kasım Stadyumu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Anıta çelenk sunumuyla devam törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, yılın ahileri Şükran Çetin ve Ali Bıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle esnaflar katıldı.

Ahi olmanın gururunu yaşıyorlar

Yılın ahisi seçilen Şükran Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ilk kez bir kadına layık görülen ahilik unvanını almanın sevincini yaşadığını söyledi.

Edirne'de 51 yıldır kuaförlük yaptığını belirten 72 yaşındaki Çetin, uzun yıllar Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nde kalfa ve ustalar yetiştirdiğini ifade etti.

Mesleğini severek yaptığını anlatan Çetin, "İş ve eğitmenlik yaşamım boyunca yüzlerce bay ve bayan kuaförünü eğiterek mesleğe kazandırdım. Ahi seçilmem beni çok mutlu etti. Bunun büyük gururunu duyuyorum. Beni bu unvana layık gördükleri için herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yılın diğer ahisi yorgancı Ali Bıyık (73) ise 60 yıldır yorgancılık yaptığını dile getirdi.

Yorgancılık mesleğinde yeni çırakların yetişmediğini anlatan Bıyık, mesleğini sağlığı el verdiğince yapmak istediğini belirtti.

Bıyık, ahi seçildiği için çok mutlu olduğunu genç esnafa örnek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ticaret Müdürü Altun da Edirne'deki esnafların yüzde 21'inin kadınların oluşturduğunu ve kadınları temsilen Şükran Çetin'in yılın ahisi seçtiklerini söyledi.

EDESOB Başkanı Cingöz de Türkiye'ye örnek olacak şekilde hem kadın hem de erkek ahi seçtiklerini ifade etti.