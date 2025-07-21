Edirne'nin Güvenlik Güçlerine Yeni İHA Desteği

Edirne'de emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine yeni nesil insansız hava araçları (İHA) dahil edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin görev etkinliğini artırmak amacıyla yeni İHA'lar alındı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle sınır güvenliği, trafik ve asayiş gibi alanlarda kullanılmak üzere alınan yeni nesil İHA'lar envantere dahil edildi.