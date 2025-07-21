Edirne'nin Güvenlik Güçlerine Yeni İHA Desteği

Edirne'nin Güvenlik Güçlerine Yeni İHA Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine yeni nesil insansız hava araçları (İHA) dahil edildi. Bu araçlar, güvenlik güçlerinin görev etkinliğini artırmak için alınarak sınır güvenliği, trafik ve asayiş gibi alanlarda kullanılacak.

Edirne'de emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine yeni nesil insansız hava araçları (İHA) dahil edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin görev etkinliğini artırmak amacıyla yeni İHA'lar alındı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle sınır güvenliği, trafik ve asayiş gibi alanlarda kullanılmak üzere alınan yeni nesil İHA'lar envantere dahil edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Savaş uçağı okul kampüsüne düştü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.