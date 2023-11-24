Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yazgan mesajında, Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümünde sevinç ve heyecanlarını ilk günkü gibi koruduklarını belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşunun tüm dünyaya örnek bir bağımsızlık savaşı sonrasında gerçekleştiğini aktaran Yazgan, yedi düvelin bir araya gelmesine rağmen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in emrinde bir ulusun varlık ve bağımsızlık mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Yazgan mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete giden yolda Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilen serhat şehri Edirne'miz, Türk kuvvetlerince 25 Kasım 1922'de kurtarılarak, Ulusumuza büyük moral kaynağı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgal edilen Edirne'miz, Türk Bayrağının gökyüzünde dalgalanmaya başladığı 25 Kasım 1922'de özgürlüğüne yeniden kavuşmuştur. Toprakları işgale uğramış bir imparatorlukta, yöneticilerin teslimiyet bayrağı çektiği ve bunu millete kabul ettirmeye çalıştığı bir ortamda işgali sonlandırma ve modern bir ülke yaratma kararlılığından bir an bile vazgeçmeyen Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti ve silah arkadaşlarıyla birlikte verdiği milli mücadeleyi kazanmış, vatanı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bugün elimizde güzel olan ne varsa, hepsini başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların yaptıklarını ve fedakarlıklarını unutmamalıyız ve gelecek nesillerin de unutmamasını sağlamalıyız. Kurtuluşumuzun 101. yıl dönümünde hemşerilerimin 25 Kasım Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum."

"Nice nesiller yetişmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında Edirne'nin Cumhuriyet'ten önce 4 kez işgale uğradığını belirtti.

Kentin 1922'de Türk ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını dile getiren Gürkan, "Edirne, Mudanya Ateşkes Mütarekesiyle 25 Kasım 1922 yılında, bir daha terk edilmemek üzere ebedi Türk yurdu olarak adını tarihe yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Gürkan, kentin Türk coğrafyasını savunmak için tarih boyunca her an hazır ve güçlü durduğunu vurguladı.

Kentin özgürlüğünden asla vazgeçmediğini anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Düşmana, esarete boyun eğmemiştir. İşte bu özelliğiyle Edirne, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden bir an bile olsun ayrılmamış, Cumhuriyetin değerlerine, Atatürk'ümüzün ilke ve devrimlerine sıkı sıkı bağlı kalmıştır. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'e gönülden bağlı olan Edirneliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ışığında ayrılmayarak, ay yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmaya, yüzünü aydınlığa döndürmeye, geleceğe umutla bakmaya devam edecektir.

Geçmişimizden, tarihimizden aldığımız güçle dün olduğu gibi bundan sonra da Edirne'mizi turizmde, ekonomide ve eğitimde dünya kentleriyle yarışacak bir kent haline getirmek adına durmadan, yorulmadan çalışacağız Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yolunu aydınlatan, bilim, teknoloji ve fen alanında ülkemize değer katacak nice nesiller yetişmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Edirne verdiği üstün mücadeleyle tarihimizin bu onurlu sayfalarındaki yerini almıştır"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında kentin düşman işgalinden kurtuluşun 101. yılında ilk günkü gibi heyecanlı ve gururlu olduklarını belirtti.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de asla düşmana boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun her köşesinde kadın, erkek, genç, yaşlı bütün milletimizin birbirine kenetlenerek verdikleri şanlı mücadele ülke sevgisi ve bağımsızlık idealinin tarihi örnekleriyle doludur. Edirne verdiği üstün mücadeleyle tarihimizin bu onurlu sayfalarındaki yerini almıştır. Bize düşen görev sadece bu şehre ve emanetlere sahip çıkmak sadece bu topraklarda yaşamak değil, atalarımızdan miras kalan bu güzel şehrin tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum."

"Ülkemiz ve bölgemiz üzerine oynanan oyunlar devam ediyor"

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne'nin Kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Tekin mesajında, din, vatan ve namus için hiçbir zaman canını dahi esirgemeyen şehit ve gazileri, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluş101. yıldönümünde bir kez daha şükran ve minnetle andığını belirtti.

Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Millet olarak şunu asla unutmamalıyız ki tarih, ders alınmazsa tekrar edermiş. Bugün de çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz üzerine oynanan oyunlar devam ediyor. Hak, hukuk, adalet tanımayanların kötü emelleri son bulmuş değil. Dünkü fiili işgallerin yerini bugün siyasi, ahlaki ekonomik ve kültürel işgaller, terör olayları almaktadır. Atalarımız ne demiş, 'Su uyur düşman uyumaz'. Saadet Partisi olarak bunun için yarım asrı aşkın bir zamandır maddi ve manevi kalkınmanın birlikte yürütülmesinin önemi üzerinde durduk ve duruyoruz. Çünkü tek kanatlı kuş uçmaz. Biz, her şeyin yolunda olması için yarım asırdır 'önce ahlak ve maneviyat, liyakat, adalet ve dürüstlük' diyoruz. Bunlar olmadıkça gerçek kurtuluş olmaz."

Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Öztürk mesajında Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın haklı onurunu yaşadıklarını belirtti.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vurgulayan Öztürk, kutsal vatan topraklarının şehit ve gaziler sayesinde işgalden kurtarıldığını belirtti.

Öztürk, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan tam 101 yıl önce bugün, bir destan da serhat şehri Edirne'mizde yazılmış ve mahalli güçlerin de desteğiyle düşman kuvvetleri topraklarımızdan tek tek atılmıştır. ???????Bu vesile ile, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."