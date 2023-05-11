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Edirne Musiki Derneği '80'ler, 90'lar' konseri düzenlendi

Edirne Musiki Derneği "80'ler, 90'lar" konseri düzenlendi

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Edirne Musiki Derneğince 80'ler 90'lar konseri düzenlendi.

Edirne Musiki Derneğince 80'ler 90'lar konseri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu'nda Şef Halil Erseven yönetimindeki konserde Edirne Musiki Derneği korosu, 80'ler ve 90'ların "Safalar getirdiniz", "Ah bu şarkıların gözü kör olsun", "Hiçbir şeyde gözüm yok", "Dert ortağım benim" gibi bilinen şarkılar seslendirdi.

Konseri Edirne Musiki Derneği ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverler izledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Trakya Üniversitesi Edirne Güncel Haberler

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