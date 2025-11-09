Edirne Muhtarları, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u Ziyaret Etti

Edirne'nin mahalle muhtarları, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a ziyarette bulundu.

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Karaburun ve eşi Aynur Karaburun, muhtarları müdüriyet makamında ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaburun, Edirne'de geçirdiği görev süresinde vatandaşlarla güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Edirne'nin ikinci memleketi olduğunu belirten Karaburun, "Birçok ilde görev yaptım ama iki yıl gibi kısa bir sürede hiçbir yerle bu kadar derin bir bağ kurmadım. Edirne halkının bize ve emniyet teşkilatımıza gösterdiği sevgi en büyük gücümüz oldu. Her zorluğu Edirnelilerin desteğiyle aştık. Bugün burada siz değerli muhtarlarımızı görmek benim için tarifsiz bir mutluluk. Edirne halkının kalbinde yer edinebilmek bir insanın mesleğinde ulaşabileceği en büyük onurdur." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da Karaburun'a Edirneliler adına teşekkür ederek, Edirne'nin kendisini unutmadığını kaydetti.

Ziyaretin ardından Edirneli muhtarlar Aynur Karaburun'un da eşlik ettiği şehir turunda Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Onur Karaburun, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle eylül ayında Edirne'den Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.