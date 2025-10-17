Edirne Müftülüğü'nden Üniversite Öğrencilerine Destek Kermesi
Edirne Müftülüğü, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği kermeste elde edilen geliri gençlik çalışmalarında kullanacak. Kermeste, Kur'an Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.
Edirne Müftülüğünce üniversite öğrencilerine yönelik destek kermesi düzenlendi.
Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Temsilciliği üyesi Kur'an Kursu kursiyerlerinin el emeği hazırladığı yiyecekler Eski Cami önünde vatandaşlara sunuldu.
Edirne Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Emine Karauluç, gazetecilere, kermesten elde edilen geliri gençlik çalışmalarında kullanacaklarını söyledi.
Gençlere burs verdiklerini ve onlara yönelik etkinlikler düzenlediklerini anlatan Karauluç, "Özellikle yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine destek oluyoruz. Yıl içerisinde kermeslerimiz sürecek." dedi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel