Haberler

Edirne Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında birçok fotoğrafı değerlendirerek kendi seçimini yaptı. Oylama 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflar üzerinden yapılıyor ve halkın katılımına açık.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alireisoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını seçen Alireisoğlu, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" başlıklı fotoğrafını tercih etti."

Alireisoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Spor" kategorisinde de Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler