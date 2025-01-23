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Edirne Milletvekilleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne Milletvekilleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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AK Parti ve CHP Edirne Milletvekilleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy kullandı. Aksal ve Yazgan, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğraf seçimlerini paylaştı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Aksal ve Yazgan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Aksal, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın "Umut var" başlıklı fotoğrafına oy veren Aksal, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ve "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

CHP Edirne Milletvekili Yazgan

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Katliamın izleri", "Haber" kategorisinde ise Yunus Türkyılmaz'ın çektiği "Ay ve uydusu" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" karesine oy veren Yazgan, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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