Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kapalı devre bir sistem üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Toplam işlem hacminin 898 milyon lirayı aştığı tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edildi.

Yazışmalardan, kapalı devre "süper admin, admin, bayi, oyuncu" modeliyle bahis oynatıldığı belirlendi.

Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu anlaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, 8 bin 100 dolar, 15 bin 200 lira, kupon yazma makinesi ve para sayma makinesi ele geçirildi.

