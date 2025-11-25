Haberler

Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda cep telefonu ve para ele geçirildi.

EDİRNE merkezli 3 ilde kapalı devre bir sistemle yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir ihbar üzerine yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında bir şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 13 bin 494 mesaj ve 2 bin 817 sayfalık yazışma tespit edildi. Yazışmalardan, kapalı devre olarak 'süper admin', 'admin', 'bayi' ve 'oyuncu' modeliyle bahis oynatıldığı belirlendi. Yapılan analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarından 79 bin 872 işlem gerçekleştirildiği ve toplam işlem hacminin 898 milyon 844 bin 687 lira olduğu tespit edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Edirne'de 11, Hatay'da 1, Şanlıurfa'da 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, 8 bin 100 dolar, 15 bin 200 lira, kupon yazma makinesi ve para sayma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.