Edirne Merkezli 'Sevenler' Suç Örgütüne Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Edirne Merkezli 'Sevenler' Suç Örgütüne Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne'de düzenlenen operasyonda elebaşının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve pasaportlar ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda elebaşının da aralarında olduğu 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ile çok sayıda pasaport ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Suç gelirlerini aklama' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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