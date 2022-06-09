Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı - Haberler

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Edirne merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında müfettiş, uzman ve memurların da bulunduğu 8 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir'de operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Cumhuriyet Edirne Güncel Haberler

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