Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, M.O, İ.H.A. ve O.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İtirafçı oldukları öğrenilen diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki hafta önce Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Mahrem, Edirne, Güncel, Haberler

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