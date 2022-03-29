Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı - Haberler

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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, müfettiş, astsubay ve akademisyenlerin de bulunduğu 16 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Edirne'ye getirileceği öğrenildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Edirne, Güncel, Haberler

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