Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı - Haberler

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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı

Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında müfettiş uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Edirne, Güncel, Haberler

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