Edirne Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

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Edirne merkezli 4 ilde, iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan 10 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında 90 bin lira dolandırıldığı tespit edilen bir kişiye ek olarak, toplamda yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Elebaşı olduğu belirtilen A.B'nin 81 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edirne merkezli 4 ilde, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip sonucu yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, müşteki İ.N.O'nun banka hesabından bilgisi dışında başka hesaplara 90 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

Bazı banka hesaplarının iş bulma vaadiyle dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve toplamda yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda Ankara'da O.A, G.A. ve S.D, Giresun'da S.Ç, İstanbul'da A.B, E.B, M.A.B, C.B, B.T. ve E.T. gözaltına alındı.

Suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen A.B'nin 81 suç kaydından arandığı öğrenildi.

Yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu, ayrıca kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha aranıyor.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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