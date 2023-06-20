Edirne merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama (2)
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SINIRDA FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDIEdirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T. yakalanarak, gözaltına alındı.
SINIRDA FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Y.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel