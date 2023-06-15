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Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vergi müfettişi ve memurların da aralarında bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında vergi müfettişi ve memurların bulunduğu 5 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan T.B, B.C, Y.A, E.Ç ve E.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Cumhuriyet Edirne Güncel Haberler

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