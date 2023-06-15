Edirne merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vergi müfettişi ve memurların da aralarında bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.