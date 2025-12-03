DSİ Edirne Meriç Sulama Projesi çalışmalarını sürdürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne Meriç Sulaması Projesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve suyun etkin kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen projelerin devam ettiği belirtildi.

Meriç sulamasında önemli bir aşamanın geride bırakıldığı belirtilen açıklamada, Meriç Nehri üzerinde yer alan P1 ve P3 pompa istasyonlarından sisteme su verilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje kapsamında P2 pompa istasyonuna ait bağlantılı imalatların tamamlandığını belirtti.

P2 pompa istasyonu ve bina imalatlarının hızla sürdüğünü aktaran Balta, projeyi 1 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Projeyle brüt 78 bin dekarlık tarım arazisinin kapalı sulama sistemi ile sulanacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Edirne merkez ilçeye bağlı 6 köy ve 2 mahalleyi kapsayan projede, Meriç Nehri'nden pompalarla alınan su, regülasyon havuzlarına terfi ettirilerek kapalı boru şebekesiyle cazibeli şekilde dağıtılacak.

Projeyle tarımsal verim ve kalite artışını hedefliyoruz. Edirne'nin verimli tarım topraklarına katkı sunacak projemizi en kısa sürede tamamlamak için çalışıyoruz."