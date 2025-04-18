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Edirne Kültür Varlıkları Koruma Müdürü Kırklareli'nde

Edirne Kültür Varlıkları Koruma Müdürü Kırklareli'nde
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Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti. Bulut, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Edirne ile işbirliği yapmanın önemine vurgu yaptı.

Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli'nin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Bulut, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile işbirliği halinde olduklarını kaydetti.

Şamiloğlu da ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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