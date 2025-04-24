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Edirne'de 23 Nisan etkinliği: Necatiye köyünde askeri bando konseri

Edirne'de 23 Nisan etkinliği: Necatiye köyünde askeri bando konseri
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EDİRNE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bandosu tarafından, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde konser verildi.

EDİRNE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bandosu tarafından, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde konser verildi. Köydeki ilkokulda gerçekleştirilen konserde, ilk kez askeri bandoyu dinleyen çocuklar, şarkılara eşlik etti.

Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bandosu tarafından düzenlenen konser, Necatiye köyü Şehit Engin Şahin İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen konsere Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, il ve ilçe protokolüyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Bando Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde, Kıdemli Başçavuş İskender Kadir Uzun'un solistliğini yaptığı bando konserde; '23 Nisan', 'Vatan Marşı', 'Bugün Bayram', 'Senden Daha Güzel', 'Parla' ve 'Memleketim' gibi şarkılar seslendirildi. Şarkılara okuldaki öğrenciler de eşlik etti. Bando şefi Yarbay Belyurt, bir şarkıda görevini okul bandosunun şefliğini yapan 8'inci sınıf öğrencisi Miraç Meşe'ye teslim etti. Meşe'nin performansı arkadaşlarından ve protokolden alkış aldı.

'KEŞKE TEKRAR GELSELER'

Konser sonrası konuşan ortaokul öğrencisi Miraç Meşe, bandoya şeflik yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Benim için çok heyecan verici bir deneyimdi. İlk defa dinledik askeri bando. Çok güzel çaldılar, ellerine sağlık" dedi.

5'inci sınıf öğrencisi Azra Şahin de ilk kez askeri bando konserini izlediklerini belirterek, "Çok güzeldi şarkılar. Keşke tekrar gelseler. Ben de okulun bando takımında trampet çalıyorum. Biz zaten şarkı dinlemeyi de çok seviyoruz arkadaşlarımla, o nedenle çok eğlendik" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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