Edirne Kırmızısı Hasat Günü Etkinliğiyle Yeniden Hayat Buluyor

Güncelleme:
Osmanlı döneminde efsane bir renk olarak bilinen Edirne kırmızısının hasadı yapıldı. Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, bu tarihi rengi elde etmek için kullanılan rubia tinctorum bitkisi hasat edilirken, Edirne'nin kültürel değerlerine sahip çıkılması gerektiği vurgulandı.

Osmanlı döneminde, formülü Avrupa'ya casusluk yoluyla çıkarıldığı için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginin elde edildiği kök boya bitkisi rubia tinctorumun hasadı yapıldı.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde Uzunköprü ilçesine bağlı Çiftlik köyünde girişimci bir üretici tarafından yetiştirilen bitkiler hasat edildi.

Edirne Kırmızısı Hasat Günü etkinliğinde, yetiştirilen bitkilerden elde edilen doğal boyayla, pamuk kumaş ve iplikler kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemle boyandı.

Trakya Üniversitesi Edirne Gülü ve Edirne Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Edirne kırmızısı rengiyle boyanmış çeşitli kıyafet ve objeler sergilendi.

Kentin değerlerine sahip çıkılması çağrısı

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin pek çok kültürel değeri bulunduğunu söyledi.

Edirne kırmızısı ve diğer önemli değerlere kentin sahip çıkması gerektiğini belirten Vali Sezer, "Birçok değerimiz var ama başta kendimiz bunun farkında değiliz. Farkında olsak bile bunların tanıtımı ve markalaşmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

Sezer, Edirne'nin değerlerinin kentin dışına çıkartılması ve ekonomik değerinin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Edirne kırmızısının yeniden kent kültürüne kazandırılması için başlatılan çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Artık kurumların dışında özel sektör de bu işi sahiplenmeye başladı. Bu bizim açımızdan sevindirici. Edirne'mizin değerlerine sahip çıkan insanların sayısının artmasını istiyoruz. Edirne'mizin kendi markalarının çok kısa zamanda Türkiye ve dünyada bir şekilde yer almasını kentin tarihi ve kültürü açısından son derece değerli buluyorum."

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ise Edirne kırmızısının casusluk olaylarına konu olmuş çok önemli bir değer olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne kırmızısını şehrin bütün paydaşlarıyla yapılan çalışmalarla kent kültürü ve ekonomisine kazandırdıklarını dile getirdi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de programda konuşma yaptı.

Programa, kurum müdürleri, muhtarlar, meclis üyeleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Rengin hikayesi

Dünya tekstil sanayisinde önemli yere sahip "Edirne kırmızısı", 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelenen rengi bulan ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustasının formülü, casusluk yöntemleriyle Edirne'den Avrupa'ya taşındı.

Formül bir süre sonra Fransa'da üretilerek Avrupa'daki tekstil sanayisinde yaygınlaştı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde kullanılan renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu. Edirne'de de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında tercih edilen renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Doğduğu topraklara yeniden getirilen rengin popülerliğini artırmak için kentte çalışmalar yapılıyor.

