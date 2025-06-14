Edirne Kırkpınar Güreşleri Hazırlıkları Başladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların sürdüğü Sarayiçi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, beraberindeki birim müdürleri ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile Sarayiçi'nde yapılan hazırlıkları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı, çeşitli talimatlar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Kırkpınar'ın bir spor etkinliği olmasının yanında kentin ulusal ve uluslararası tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu yıl organizasyonu geçtiğimiz senelere göre daha iyi hale getirmek için mücadele verdiklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Fiziki koşullarla ilgili statta bazı düzenlemeler yapıyoruz. Bu sadece gelen misafirlerimiz için değil, daha da önemlisi güreşçilerimizi memnun edebilmek adına yapılıyor. Stat içinde fiziki düzenlemelerimiz var. Ayrıca bu alanda konserler, etkinlikler ve satış reyonlarının kurulduğu bölümlerle ilgili de çalışmalar yapıyoruz.

Yerel esnafımızın da burada yer alması bizim için çok kıymetli. Bu konuyla ilgili hem Ticaret Odası hem de esnaf odalarıyla bir görüşme süreci yönetiliyor. Onlar da Edirneli esnafın bu alanda yer alması konusunda memnuniyetlerini ifade ettiler. Şimdi de talep açıyorlar. İnşallah bu yıl hep birlikte birbirimize destek çıkarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız."

Dinmez, Türkiye birincisi oldu

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Minel Dinmez, Oku-Yorum Yazı-Yorum Projesi kapsamında düzenlenen Hikaye Yazma Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Oku-Yorum Yazı-Yorum Projesi kapsamında Hikaye Yazma Yarışması düzenlendiği belirtildi.

Yarışmaya, edebiyat öğretmeni Sedat Sayın danışmanlığında katılan Edirne Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Minel Dinmez, Türkiye birincisi oldu.

Açıklamada, "Türkiye birincisi olan öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.