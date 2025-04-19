Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Zirai Don Hasar Tespiti Devam Ediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai donun etkilediği tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkilediği alanlarda inceleme yapıyor.

Özellikle meyve bahçelerinde çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, üreticileri bilgilendiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy köylerindeki ceviz ve badem bahçelerinde inceleme gerçekleştirdi.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayazıt, hasar tespit çalışmalarının özenle devam ettiğini belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgiler veren Bayazıt, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için doğal afetlere karşı alınacak en önemli önlemlerden birinin sigorta olduğunu vurguladı.

Üreticilerin yanlarında olduklarını aktaran Bayazıt, "TARSİM poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanmaktadır. ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin hasar tespitleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmaktadır. Üreticiler sigorta yaptırmalı ve ÇKS'ye kayıt olmaları gerekli. Bu sayede tarımdaki riskler azaltılabilir ve üreticiler daha güvende olur." ifadelerini kullandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, personeliyle Kofçaz ilçesinde zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Karaca, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Tekirdağ'da da hasar tespit çalışmaları sürüyor.