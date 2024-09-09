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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Yeni Eğitim Öğretim Yılı Törenleri Düzenlendi

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle düzenlenen törenlerde konuşmalar yapıldı ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Edirne'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İlköğretim Haftası kapsamında Kurtuluş İlkokulu'nda Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla program gerçekleştirildi.

Halk oyunu gösterisini izleyen Vali Sezer, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Sınıfları gezen Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 282 okulda 56 bin 616 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı olmasını dileyen Sezer, "Bu sene Valilik olarak sloganımızı 'Edirne Eğitim Yılı' olarak belirledik. Bu sene hem akademik hem de sosyal, sportif ve kültürel olarak eğitimin çıtasını en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Sürekli okullarda ve sahada olacağız." dedi.

Sezer, devamsızlığın azaltılmasına yönelik geçen yıl başlatılan projelerin artarak süreceğini de vurguladı.

Kırklareli

İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'un anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda devam eden törende Vali Birol Ekici, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatın çok önemli olduğunu vurgulayan Ekici, müfredat ile öğrencilerin ezberden uzaklaştırılacağını kaydetti.

Türkiye'nin artık dünyanın sayılı ülkeleri arasında olduğunu dile getiren Ekici, Türkiye'nin özellikle eğitim öğretimde bir çok ülkenin önünde olduğunu sözlerine ekledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise eğitimin evde başladığını belirterek, velilere tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra Ekici, Bulut ve Özefsun tarafından ilk ders zili çalındı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da 209 bin 194 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Ticaret Borsası İlkokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Daha sonra törende konuşan Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Uzun bir tatil döneminin ardından öğrenci ve öğretmenlerin okullarına döndüğünü belirten Güler, okulları eğitime eksiksiz bir şekilde hazırladıklarını aktardı.

İdareci ve öğretmenlere başarılar dileyen Güler, "Bu eğitim ve öğretim yılında Tekirdağ'da 486'sı resmi, 506'sı özel olmak üzere 992 okulumuzda 13 bin 558 öğretmenimiz ve 209 bin öğrencimiz derse başladı." ifadesini kullandı.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da konuşma yaptı.

Güler ve beraberindekiler daha sonra sınıflarda öğrencileri ziyaret etti, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı Kırklareli Tekirdağ edirne Tören

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