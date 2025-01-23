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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sis Etkili Oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sis Etkili Oluyor
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklıkları ise 4 ile 6 derece arasında değişiyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki birçok tarihi yapının sis altında kalması, güzel görüntüler oluşturdu.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sürücüler, özellikle Kırklareli-Edirne karayolunda trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde de sis etkili oldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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